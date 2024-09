Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, morto in un incidente in montagna

Trentino - Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia dal 2013, è morto sabato 31 agosto a Cima Payer, nel gruppo dell'Adamello, in Trentino, fra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana: stava percorrendo da solo la via ferrata quando, nei pressi della vetta, è precipitato nel vuoto per 200 metri. Aveva 62 anni.

Longo, è nato a Rimini nel 1962 ed era Laureato in Scienze politiche. La sua carriera nell’automotive iniziò nel 1987 in Fiat ricoprendo incarichi nell’area del marketing fino ad assumere nrl 2002 ha assunto la responsabilità del mercato italina per il brand Lancia. Nel 2013 è entrato in Audi.

A chiamare i soccorsi un altro alpinista che ha assistito all'incidente. La centrale unica di emergenza ha immediatamente richiesto l'intervento dell'elicottero, mentre gli operatori della stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino si sono diretti verso la piazzola per fornire supporto. Dopo un breve sorvolo, l'equipaggio dell'elicottero ha individuato l'uomo, inerme, 200 metri sotto la cima. Il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto in hovering, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata successivamente recuperata da un elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo. A tradirlo è stato qualcosa legato a quella montagna che tanto amava e che negli anni aveva contribuito in modo diretto a tutelare, arricchire e difendere. Parlava della montagna con un grande senso di responsabilità, un ambiente tanto incantevole quanto fragile in cui muoversi con rispetto e consapevolezza. «Tutti oggi parlano di sostenibilità - diceva spesso Longo - ma a me piace di più la parola “consapevolezza". Dietro alla consapevolezza c’è un valore molto più ampio perché presuppone una profonda conoscenza del contesto. E implica da parte delle aziende scelte che si traducono in soluzioni realistiche».

Fabrizio Longo e Audi

Personaggio schietto e diretto, viveva a pieno il proprio lavoro e la responsabilità del ruolo lasciando sempre trapelare una forte componente umana, mixata a passione e dedizione per il proprio lavoro che lo portava ad essere presente in prima linea su tutte le numerose attività del brand tedesco svolte in Italia.