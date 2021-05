Fanno l'amore sul prato, multa di 10 mila euro, solo a lei però

Torino - Aspettavano l'autobus, ma, si sa, c'è un tram chiamato desiderio. Presi dalla passione si sono conessi ai piaceri della carne in un prato pubblico ma l'avventura è costata cara, a lei. La donna, una italiana di 46 anni, è stata multata per 10mila euro mentre lui è riuscito a dileguarsi. È successo domenica a Moncalieri.

La coppia, nell'attesa del bus che non arrivava, si è fatta trascinare dalla passione e si è appartata in un campo. Peccato che, a quell'ora, molti inquilini delle case attorno fossero a casa per il pranzo. Così, mentre l'erba alta li nascondeva dai passanti, i due non hanno pensato al rischio di essere visti dai residenti dei palazzi lontani un centinaio di metri ma alti diversi piani. Così in molti, dai balconi, hanno assistito comodamente alla scena, per giunta molto rumorosa. E tanti hanno allertato gli agenti della polizia municipale.

Quando i vigili sono arrivati, l'uomo si è rivestito in fretta ed è fuggito. Lei era ancora lì. Ancora in parte svestita ha provato a negare dicendo di essersi solo sdraiata sull'erba, ma poi ha ammesso tutto. "Lui è il mio fidanzato", ha aggiunto. Ha anche spiegato che l'uomo, 38 anni, anche lui residente a Torino, era con lei alla vicina fermata del bus ad aspettare il mezzo quando si sono fatti travolgere dalla passione.

Lui al momento l'ha fatta franca scappando, ma quando sarà identificato andrà incontro a sanzione.