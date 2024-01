Fauzia Islam, l’ombra del matrimonio combinato dietro la morte della 17enne

Palermo - Spunta l’ombra del matrimonio combinato dietro la morte di Fauzia Islam, la 17enne palermitana di origini bengalesi scomparsa l’8 gennaio scorso. Il suo corpo è stato ritrovato ieri pomeriggio nelle acque del mare di Aspra. A segnalarne la presenza è stato l’equipaggio di un peschereccio. Alcuni indumenti ed effetti personali della giovane erano stati ritrovati poco prima a Vergine Maria. Dietro quello che pare essere un suicidio, ci sarebbe un matrimonio combinato voluto dalla famiglia di Fauzia.

A sostegno di questa ipotesi, una sua compagna di scuola pubblica sui social questo post: “Una mia compagna di scuola ( mia conoscente, a volte parlavamo anche, stava nella classe accanto la mia e avevamo il gruppo di amicizie in comune) è scomparsa da giorno 8. FAUZIA ISLAM. Una ragazzina di origine bengalesi che è scappata perché- detto da una prof- le avevano combinato un matrimonio e lei si è ribellata. Più volte lei dava segnali e diceva cose che preoccupavano la gente, ma quando si provava ad aiutarla lei diceva di non aver bisogno di aiuto e ci rideva su ( non lo diceva a me direttamente ). Prima di sparire, ha scritto cose riguardanti la morte. Oggi hanno trovato il suo zaino e i suoi documenti quasi vicino casa mia su degli scogli, e stasera hanno trovato il suo corpo ad Aspra. Una 17enne che si è suicidata per colpa della pressione culturale dei suoi genitori. Non ho parole. Veramente.”