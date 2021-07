Favignana - Attimi di paura oggi per il comandante e i 4 passeggeri di un motoscafo in navigazione lungo la costa di Cala Azzurra: poco distante dal faro di punta Marsala, ha preso improvvisamente fuoco, per cause tuttora in corso di accertamento.

Tutti gli occupanti hanno fatto in tempo a raggiungere illesi la terraferma a bordo di un tender, prima che le fiamme avvolgessero l'imbarcazione. Increduli i bagnanti, che dalla battigia hanno assistito al rogo che completamente distrutto la barca.