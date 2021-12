Febbre da cavalli, farmaci per equini venduti online per curare il Covid

Roma - Vendevano online senza nessuna autorizzazione medicinali con presunta efficacia anti Covid, vendibili solo in farmacia e soprattutto solo tramite ricetta medica, per questo i carabinieri dei Nas hanno oscurato altri 30 siti web dove venivano promosse varie tipologie di medicinali con le indicazioni terapeutiche più disparate e soggetti a obbligo di prescrizione, tra cui molti correlate all’emergenza Covid-19. Tra i farmaci anti Covid offerti e venduti dai siti oscurati vi erano alcuni approvati dall’Aifa solo per un utilizzo “off label”, cioè in particolarissimi casi e solo sotto stretta osservanza medica, mentre altri addirittura esplicitamente vietati in quanto dannosi per la salute.

Tra questi l'ivermectina, per cui l’Ema ha già emesso da tempo una raccomandazione di non utilizzo per il Covid al di fuori degli studi clinici: un medicinale usato per anni per debellare vermi e parassiti, in particolare negli animali come i cavalli, ma assolutamente controindicato per uso umano. Tra gli altri farmaci in vendita anche l'antibiotico azitromicina, l'antinfiammatorio colchicina, per il quale sempre l'Aifa ha autorizzato uno studio per la sola sperimentazione clinica nel trattamento del Covid; gli antivirali lopinavir/ritonavir e l'antimalarico idrossiclorochina, un altro farmaco in che ha alimentato spesso le speranze dei no vax e che per il quale l'Agenzia regolatoria ha emanato precise restrizioni e raccomandazioni circa l'utilizzo off label. Infine tra i medicinali presentati sui siti oscurati anche l'indometacina, antinfiammatorio non steroideo impiegato nel trattamento delle malattie articolari degenerative, e ranitidina, utilizzata per la cura dell'ulcera gastrica o del reflusso gastroesofageo.

Con questi oscuramenti salgono a 313 i provvedimenti sinora eseguiti dai Nas nel 2021 per la vendita di farmaci online. “Invitiamo i cittadini a diffidare delle offerte in rete di medicinali e prodotti non autorizzati o di dubbia provenienza - spiegano i Nas -, ricordando che la vendita on line di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione è assolutamente vietata e che, per quanto concerne l’offerta in vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione, è necessario verificare sempre la presenza del previsto logo identificativo nazionale cliccando il quale si viene rimandati alla pagina web del sito internet del Ministero della Salute contenente i dati relativi all’autorizzazione”.