Femminicidio di Giarratana. L’assassino fa scena muta

Giarratana - Ha fatto scena muta davanti agli inquirenti l’assassino di Giarratana. Non si conosce al momento il movente che ha spinto Mariano Barresi ad uccidere questa mattina la cognata Rosalba Dell’Albani, 52 anni. Pare che alla base ci possano essere delle pregresse liti familiari fra i due cognati. La 52enne è stata uccisa a coltellate dal cognato, un pensionato di 66 anni, poi arrestato dai carabinieri.

L’omicidio è avvenuto a casa della madre di Rosalba Dell’Albani, in Via Andrea Costa, dove la donna si trovava per accudirla durante la notte. La casa è presidiata dai carabinieri per agevolare il lavoro della scientifica all’interno. Si trova al primo piano di una palazzina. L’assassino abita nella stessa palazzina in cui è avvenuto l’omicidio, al piano inferiore.