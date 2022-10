Feriscono per gioco passanti presi a caso, sparandogli col fucile soft air

Catania - A spasso per le vie del centro di Catania, sparando con un fucile soft air (nella foto, alcuni modelli) contro passanti scelti a caso. E' successo la notte del 9 ottobre scorso, quando gli agenti delle volanti sono stati chiamati dall’ospedale “Garibaldi Centro”, dove si era presentato un giovane ferito in via Etnea dalla follia di tre ragazzi catanesi che, a bordo di un'auto di cui è riuscito a fornire il numero di targa, l'hanno avvicinato sparando diversi proiettili in plastica contro lui e gli amici con cui era in compagnia. Il conducente dell’autovettura, dopo essersi allontanato per via Sangiuliano, ha arrestato la marcia ed è tornato nuovamente verso i giovani, provando a colpirli ancora prima che fuggissero terrorizzati.

Uno di loro ha riportato numerose ferite lacerocontuse al volto, per le quali i medici hanno riconosciuto una prognosi di 15 giorni. Mentre i poliziotti stavano ancora acquisendo informazioni, al pronto soccorso s'è presentato un altro ragazzo vittima dello stesso agguato nei pressi di Via Grotte Bianche: la targa della vettura coincideva e i poliziotti non ci hanno messo molto a risalire al proprietario della vettura: il padre del 20enne alla guida che, rientrato a casa, ha trovato gli agenti ad aspettarlo. Il fucile d’assalto da “soft-air” modello 36C, con cui aveva seminato il panico, era custodito nel bagagliaio della vettura. Da lui i poliziotti sono risaliti ai due complici: un coetaneo e un altro ragazzino ancora minorenne. Tutti e tre sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e il Daspo dal centro cittadino per un anno.