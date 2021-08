Ferragosto a Sampieri, forze dell'ordine in spiaggia per attendati. VIDEO

Scicli - Da Catania e da Noto, sono venuti a Sampieri a fare campeggio abusivo notturno in spiaggia a ferragosto. Peccato che una ordinanza del Comune impedisse, anche in ragione del Covid, di andare in spiaggia di sera. E così nella notte tra il 14 e 15 agosto nella spiaggia di Sampieri sono arrivati carabinieri e polizia municipale a fare sloggiare gli attendati abusivi. Decine, centinaia forse, che ogni anno riducono la spiaggia in un immondezzaio. Stavolta gli è andata proprio male.

Il video è stato pubblicato sul profilo Facebook del sindaco Enzo Giannone.