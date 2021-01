Ferrari distrutta dal benzinaio, Marchetti: “Nella vita conta altro” FOTO

Genova - Una Ferrari da 670 cavalli di potenza, e un prezzo di listino intorno ai 300 mila euro, completamente distrutta dall’autolavaggio a cui Federico Marchetti l’aveva lasciata perché le dessero una bella ripulita. Terminato l’allenamento, l’ha ritrovata come vedete nelle foto: accartocciata su un guardrail contro cui il benzinaio si è schiantato, nel tentativo di riportagliela. Il portiere del Genoa l’ha persa però con filosofia: “Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita! #respect” chiosa, replicando così agli haters che non hanno perso tempo nel cogliere la notizia per polemizzare sul lusso in cui vivono i calciatori.