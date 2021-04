Festa a base di alcol e musica, la notte della vigilia di Pasqua

Avola - I carabinieri hanno sanzionato 11 giovani che hanno partecipato ad una festa che si è tenuta in un appartamento, ad Avola. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri è stato un gruppo di ragazzi che stava passeggiando in prossimità dell’ingresso dell’abitazione con i bicchieri in mano, pieni di alcool. Erano abbastanza esaltati, forse avevano già alzato il gomito, al resto ci avrebbe pensato la musica, che si sentiva dalla strada. A quel punto, i militari hanno compiuto un controllo in quella casa, scoprendo che era in corso una festa a cui stavano partecipando 11 giovani. Sono tornati nelle rispettive abitazioni con i mano i verbali relativi alle violazioni delle misure anti Covid19.

A Rosolini, invece, i carabinieri hanno sanzionato e disposto la chiusura provvisoria di un bar in pieno centro storico il cui titolare ospitava al suo interno 3 avventori intenti a consumare bevande, “contravvenendo alle disposizioni circa l’asporto di cibi e bevande” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri. Rosolini, nelle ore scorse, è stata dichiarata zona rossa