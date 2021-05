Festa di battesimo al ristorante con 40 invitati, multe per tutti

Acireale - Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio procedendo al controllo di un ristorante ubicato ad Acireale in via Giovanni Verga all’interno del quale una quarantina di persone, tra adulti e bambini, stavano festeggiando un battesimo con somministrazione sul posto di alimenti e bevande, in violazione delle misure di contenimento della diffusione epidemica da coronavirus.

A ognuno dei partecipanti adulti è stata elevata la sanzione di euro 400, mentre per il locale è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni.