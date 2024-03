Festa di San Giuseppe, scasso in parrocchia a Donnalucata

Scicli - Triste epilogo della festa di San Giuseppe a Donnalucata. A darne l'annuncio è il parroco di Santa Caterina da Siena, don Pietro Zisa: "Cari ed amati parrocchiani, dopo un giorno di festa, di gioia e di fraternità al nostro patrono San Giuseppe, poco dopo la mezzanotte abbiamo avuto visite per niente piacevoli, nel nostro "gioiellino" a Santa Caterina.

Purtroppo il male sta prendendo piede ovunque colpendo anche le Chiese. Sappiate cari ladri, che vi perdono. Vi chiedo: Che soddisfazione avete provato distruggendo delle porte, rompendo dei vetri, rovistando in chiesa? Convertitevi mentre siete in tempo! Sappiate cari cuori infelici, che non mi avete tolto la pace e la fede".

Nelle foto, l'effrazione sullamporta della parrocchia, il cui vetro è stato infranto. I ladri hanno tentato di arraffare ciò che potevano nella canonica.