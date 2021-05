Feste in terrazza e in agriturismo, altre 50 multe

Siracusa - In 14 stavano ballando sul terrazzo, a Solarino, nel Siracusano, per festeggiare il diciottesimo compleanno di un ragazzo. I carabinieri sono intervenuti per interrompere la festa, dopo numerose chiamate dei residenti che lamentavano la musica ad alto volume. I militari quando sono arrivati hanno trovato 14 persone, non conviventi, sei dei quali provenivano da fuori comune, che ballavano e bevevano in barba alle misure anti Covid. Elevate sanzioni per oltre 10 mila euro complessivi. Ricordiamo che trasgressioni del genere, con mega assembramenti, non sono permesse neanche nelle abitazoni private, nemmeno in zona bianca. Forse a causa del prolungato arancione, sembra che nello scorso fine settimana si siano moltiplicate in Sicilia.

Dopo il banchetto nuziale bloccato ad Acireale e la rimpatriata in pizzeria stoppata ad Aci Castello, ieri i carabinieri hanno sospeso anche una maxi festa di compleanno in un agriturismo a Santa Flavia, nel Palermitano, con ben 45 invitati: 28 adulti e 17 minori. I festeggiamenti sono stati interrotti, l'attività chiusa per 5 giorni e per gli adulti sono scattate le multe. I controlli continuano anche oggi: stamattina 5 bar di Marinella di Selinunte, nel Trapanese, sono stati chiusi per aver permesso ai "clienti di consumare la propria ordinazione all'interno dei locali o nelle immediate adiacenze degli stessi", multando altre 8 persone assembrate in capannelli, tutte senza mascherina.