Fiamme da Monterosso a Chiaramonte: lambita una fattoria

Chiaramonte Gulfi - Un incendio di dimensioni molto vaste sta interessando dal pomeriggio di ieri il territorio di Monterosso Almo al confine con Chiaramonte Gulfi in contrada Dicchiara Cravara. Al momento in cui si scrive sono ancora all'opera Vigili del Fuoco e le unità antincendio della Forestale. I canadair che hanno effettuato diversi lanci nelle zone impervie interessate, hanno sospeso l'attività con il calare della notte ma sono rientrato in azione stamattina. Il

sindaco di Monterosso, Salvatore Pagano è in costante contatto con i dirigenti e con la Prefettura. Stanotte una fattoria è stata minacciata dalle fiamme, ma la situazione, a quanto a suo conoscenza, era sotto controllo.

"Le squadre dei volontari di Protezione civile di Chiaramonte e Montorosso non sarebbero state coinvolte. Mi hanno detto di malumori; avrebbero voluto dare una mano ad arginare le fiamme", dice Pagano. Ettari di bosco e terreni coinvolti. Sull'altipiano ibleo è tornato l'incubo di luglio del 2017 era stato applicato un incendio apocalittico nel Chiaramontano; era amdata distrutta la pineta e parecchie aziende avevano subi'to danni imponenti: animali carbonizzati, foraggio distrutto e infrastrutture - a servizio delle aziende - abbattute. All'epoca vennero fatte evacuare delle abitazioni a ridosso della pineta. E' ancora l'incubo

piromani; nella notte fiamme anche a Chiaramonte, territorio contiguo a Monterosso in contrada Casasia. Altro monte e bosco distrutto. lncendio anche nei pressi della diga di Cavaucria.