Fiamme in casa di riposo: muore 68enne

Caltagirone, Catania - Una 68enne è morta in un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, in una casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di Caltagirone. La vittima era un’ospite dalla struttura dalla cui stanza potrebbe essere forse divampato il rogo. Circa 20 persone sono state sgomberate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La Procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro dei locali interessati dall’incendio e l’autopsia sul cadavere e ha delegato le indagini alla polizia.