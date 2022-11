Fiamme in locale di corso Umberto a Modica, nella galleria. FOTO. VD

Modica - Fiamme stamani in un negozio di corso Umberto, all'interno della "galleria", a Modica bassa. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. La colonna di fumo sprigionata dalle fiamme è visibile da tutta la città.

Per cause da accertare le fiamme si sono sviluppate in un laboratorio artigianale minacciando altri locali al piano terra, oltre ad una quarantina di appartamenti. Sono intervenute tre squadre di Vigili del fuoco, una dal distaccamento di modica e due dal comando provinciale di Ragusa. Sul posto anche Polizia locale e carabinieri. Si è temuto, in particolare, per lo scoppio di una bombola di gas liquido che è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

L'incendio ha distrutto completamente il locale ed invaso di fumo un locale adiacente. Non si registrano feriti. Non è stato necessario evacuare l'edificio. Le cause sono in via di accertamento. Il VIDEO: