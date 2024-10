Finisce con la moto sotto un camion, muore Bruno Barbagallo, 34 anni

Aci Sant'Antonio, Catania - È finito con la moto sotto a un camion, a quanto pare impegnato in una manovra per entrare in un deposito merci. Così è morto Bruno Barbagallo, 34 anni, netturbino, originario di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. L’uomo viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata e indossava il casco. L’impatto fatatale proprio nel territorio di Aci Sant’Antonio, nei pressi di via Spirito Santo, lungo la Circonvallazione.

Sul posto le forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.