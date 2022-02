Finisce la partita di calcetto e parte la rissa, 3 feriti VIDEO

Avellino - Un'invasione di campo dei tifosi ed una furibonda rissa: tre i feriti a Lauro, in Irpinia, al termine di una partita di calcio a cinque tra i padroni di casa della Polisportiva Giovani Lauro e gli ospiti sanniti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pontelandolfo.

Il bilancio è di tre feriti, tutti tra giocatori e dirigenti degli ospiti, che sul campo si sono imposti per 6-5 al termine di una gara fino a quel momento corretta. Dieci le persone già identificate dalle forze dell'ordine: per loro, oltre ad un probabile Daspo per gli eventi sportivi, il rischio di una denuncia per rissa aggravata.