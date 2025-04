Finisce nel canale con la Lamborghini appena comprata, muore annegato Luca Politi

Venezia - Aveva preso quella macchina da poco, da alcuni giorni probabilmente. Ancora non era venuto da noi al volante della Lamborghini. Siamo davvero scossi». I vicini di casa e titolari del ristorante preferito dall’imprenditore Luca Polito, morto ieri in un incidente a Concordia Sagittaria, non riescono a trattenere la commozione. L’imprenditore 51enne titolare dell’azienda edile che porta il suo nome di via Gaffarelle 76 a Concordia, si era messo al volante della Lamborghini Gallardo bianca prima delle 14. Aveva percorso con un amico seduto sul sedile del passeggero una strada in piena campagna, giusto per farci pratica, quando all’improvviso l’auto sportiva è uscita di strada, è andata a finire sul canale parallelo alla carreggiata con le ruote all’aria e l’abitacolo si è riempito dell’acqua del fossato.

Mentre il passeggero ferito in modo grave è riuscito a salvarsi, per Polito i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Rimasto intrappolato al posto guida, dopo aver terminato la corsa nel fosso capovolgendosi, è morto probabilmente annegato incastrato nell’auto. Ci hanno pensato i vigili del fuoco e i sommozzatori a liberare i due uomini dalle lamiere. L’automobilista non ha più dato segni di vita nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari che nel frattempo erano giunti a Concordia dopo che alcuni passanti avevano dato l’allarme vedendo l’auto fuori strada. L’amico, in gravi condizioni, è stato trasferito dal Suem all’ospedale di Portogruaro per le cure, come anche la salma di Polito arrivata all’obitorio con le onoranze funebri Pertile. Dell’incidente mortale il comandante della polizia locale di Portogruaro, Thomas Poles, ha avvisato la procura di Pordenone. I rilievi degli agenti sono proseguiti per lungo tempo, anche se all’apparenza sembri una fuoriuscita autonoma della Lamborghini Gallardo, forse causata dall’elevata velocità a cui il mezzo stava andando. Qualcosa alla guida è andato storto e sicuramente il passeggero sarà un testimone importante appena potrà raccontare gli attimi prima del ribaltamento. «Luca era una persona meravigliosa — ricordano gli amici del ristorante in piazza a Concordia — Sempre disponibile per qualsiasi necessità». L’imprenditore 51enne aveva un figlio, Andrea e la moglie, Sonia Trevisan, che non l’hanno visto più arrivare. Persona dedita al lavoro, ma poco in vista, Polito non era neppure sui social. Una vita non in discesa la sua: aveva perso due fratelli a causa della malattia da giovani e anche una cognata. Il sindaco di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, vicino al dolore dei familiari, ha espresso le condoglianze a nome della comunità. «La scomparsa di un imprenditore giovane è sempre un duro colpo», ha detto. Sul luogo dell’incidente era atterrato anche l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco, con due sommozzatori provenienti da Vicenza, ed è arrivata l’autogrù del comando di Udine per il recupero della Lamborghini.