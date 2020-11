Finiscono alcol e bevono disinfettante anti Covid, 5 morti

Mosca - Un gruppo di festaioli residenti a Tattinskij, nella regione russa della Jacuzia, era ormai già talmente ubriaco che ha pensato di attaccarsi alla soluzione idroalcolica per le mani. Segno se non altro che, prima di andare fuori di testa, qualche precauzione anti contagio l'avevano pur presa. Purtroppo il liquido antisettico, composto al 69% da metanolo, si è rivelato letale per sette di loro: una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 sono morti ancor prima che atterrassero i soccorsi aerei inviati dalla vicina Yakutsk, mentre altri tre uomini - di 28, 32 e 69 anni - sono deceduti in ospedale in questi giorni dopo una tremenda agonia.

L'episodio, avvenuto giovedì scorso, ha dell'incredibile ma è stato confermato ieri dai media locali e ripreso anche da alcune testate italiane. Il bollettino potrebbe pure aggravarsi perché altre due persone partecipanti al party sono in coma e si trovano al momento in terapia intensiva. Drammi legati all'assunzione di succedanei delle bevande alcoliche non sono rari nel Paese, specie tra le fasce più emarginate della popolazione: secondo la Bbc, 12 milioni di russi consumano surrogati dell'alcol come profumi, dopobarba, antigelo e detergenti. Nel dicembre 2016 a Irkutsk, in Siberia, 78 persone persero la vita e decine rimasero accecate dopo aver bevuto una lozione da bagno al biancospino, anch'essa contenente alti dosi di metanolo.