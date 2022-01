Finta richiesta di pizza, rider aggredito da 16enne con 50 coltellate

Avola, Sr - Ha accoltellato un giovane rider di una pizzeria del centro storico di Avola, per derubarlo dopo aver richiesto una consegna a domicilio: l’agguato sabato sera, alla stazione ferroviaria della città siracusana. Il fattorino ha reagito alla “trappola” ma è stato colpito con 50 fendenti: dal poco che trapela dalle cronache locali, non sarebbe in pericolo di vita ma soltanto ferito.

Il minore di 16 anni è stato denunciato oggi per tentata rapina e lesioni personali aggravate: la polizia è riuscita a risalire a lui anche grazie ad una telefonata fatta con il cellulare della propria madre alla pizzeria. A casa gli agenti hanno trovato un passamontagna e il telefonino con cui aveva chiamato. Non è la prima aggressione che subisce un rider in Sicilia, negli ultimi tempi.