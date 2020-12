Finto regista, organizzava casting per molestare donne

Milano - L'uomo delle stelle, finto regista, finto talent scout, finto titolare di agenzia di moda, finto capo casting. Ogni volta sceglieva un ruolo diverso ma l'unica cosa vera e costante erano le molestie alle aspiranti attrici che finivano nella sua rete.

Claudio Marini, 48enne di Frosinone, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano per 4 episodi avvenuti nel capoluogo lombardo tra gennaio e luglio 2020. L'uomo era stato raggiunto lo scorso 12 agosto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per uno stesso reato commesso a Roma.

Il copione, è il caso di dirlo, era sempre uguale. Agganciava le vittime attraverso siti di annunci per casting utilizzando il riferimento accattivante della Trend Communications, un'agenzia fantasma di cui si spacciava per titolare e che esiste solo come pagina web; proponeva provini per film di prossima produzione ("La forza dell'amore", "Un gioco pericoloso" e "Miele amaro") e poi selezionava le candidate. L'indagine è iniziata con la prima denuncia del 12 luglio scorso presentata in procura da una 18enne.

Nell'aprile 2020, in pieno lockdown, la ragazza si era "soffermata sull'annuncio 'casting e provini 2020: la migliore opportunita'', che faceva capo all'agenzia. Inviata la sua candidatura, un uomo che si era presentato come responsabile dei casting l'aveva convocata in via Macchi 8, in uno stabile di uffici in affitto a ore. Li' ha incontrato per 15 minuti, senza problemi, "un uomo di circa 40 anni, alto 1.70, di faccia paffuta e corporatura robusta". Qualche giorno dopo una nuova convocazione, al McDonald di via Farini, dove Marini avrebbe costretto l'aspirante attrice a provare la scena di un bacio.

Poi si erano spostati nel suo studio, in realtà un appartamento in via Varesina, dove in base a un nuovo copione "si dovevano abbracciare e spogliare sotto le coperte". La 18enne, frastornata, dopo essere stata molestata si è spogliata ed è andata sotto le coperte con l'uomo, che ha proseguito i palpeggiamenti fermandosi alle resistenze della ragazza ma insistendo a dirle che "doveva lasciarsi andare per rendere la scena verosimile". Di fronte alle rimostranze, l'uomo le avrebbe fatto recitare una sobria scena di poker al tavolo. Quando l'ha riaccompagnata al McDonald le ha chiesto di ripensare a quella scena perchè nel caso l'avesse girata avrebbe avuto subito un contratto e un anticipo.

Nel provvedimento firmato dal gip Livio Cristofano ed eseguito dagli investigatori della Mobile diretti da Marco Calì, sono ricostruiti altri 4 episodi identici nei confronti di altrettante ragazze tra i 23 e i 29 anni; una di loro, alla fine, non ha voluto denunciare. Il comportamento dell'uomo viene descritto come "connotato da ossessiva ripetitività, sulla scorta di una incoercibile brama predatoria".