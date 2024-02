Firenze, crollo cantiere Esselunga: tre operai morti, tre estratti vivi

Firenze - Tragedia sul lavoro a Firenze nell'area dell'ex Panificio Militare dove ora c'è il cantiere per la costruzione del nuovo Esselunga: questa mattina è crollata una trave: ci sono tre operai morti e per adesso, cinque dispersi. Ambulanze e forze dell'Ordine sul posto. Gli operai stavano montando i prefabbricati. Sul posto sono arrivati Protezione civile, vigili urbani, vigili del fuoco, polizia e 118. «Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti - scrive Giani -. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. Forza». I Vigili del fuoco stanno operando sul cantiere. Al momento le squadre composte da personale ordinario e Usar light hanno estratto vive tre persone, sono in corso le ricerche di altre persone.