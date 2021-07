Focolaio Covid a Stromboli e Salina, chiusi i locali pubblici

Isole Eolie - Focolaio Covid a Stromboli e a Salina. Locali pubblici chiusi, camerieri contagiati, ospiti in quarantena. Adesso c'è paura per migliaia di turisti in vacanza o partiti dalle Eolie.

Sette turisti milanesi che hanno affittato una casa in località Piscita a Stromboli venerdì mattina sono risultati positivi. L'Usca sta effettuando il tracciamento e ieri sera sono stati chiusi tre locali.

Altri sette sono risultati positivi tra camerieri e tassisti, per altro tutti vaccinati e con mascherina mentre erano in servizio e per oggi si attendono gli esiti di altri tamponi. Altri positivi sono stati registrati a Salina.