Follia a Palermo, 700 No Vax in corteo senza mascherina

Palermo - Settecento persone hanno sfilato oggi pomeriggio per le strade del centro di Palermo per protestare contro i vaccini e l'istituzione del green pass.

I manifestanti si sono dati appuntamento, attraverso un canale Telegram, in piazza Castelnuovo. Tutti senza mascherine per dire no al certificato verde obbligatorio per cenare al ristorante o per andare al cinema e allo stadio. Il corteo di no vax da piazza Castelnuovo si è spostato in via Ruggero Settimo e in via Maqueda e poi davanti al palazzo delle Aquile.

I No Vax si sono dati appuntamento al Politeama, davanti al Palchetto della Musica (il Tempietto) per protestare contro la certificazione verde che dal 6 agosto diverrà obbligatoria per diversi luoghi ed eventi. I manifestanti sono giovani, anziani, uomini e donne. Tra striscioni e con slogan come "Basta dittatura", "No Green Pass", scanditi da canti e cori contro il governo e il nuovo decreto Covid.