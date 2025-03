Follia in autostrada, anziano ragusano percorre diversi chilometri contromano per andare a Milano

Messina - Avrebbe potuto provocare una strage.

Ha percorso diversi chilometri contromano in autostrada.

Un anziano di 78 anni residente in provincia di Ragusa è stato provvidenzialmente fermato dagli agenti della PolStrada. Andando contromano ha rischiato più volte di provocare un sinistro stradale e ai poliziotti ha raccontato di non ricordare né come né quando aveva imboccato l'autostrada: l'anziano, infatti, ha detto di essere partito dalla provincia di Ragusa per raggiungere la città di Milano e che, a causa dei chilometri percorsi e della stanchezza accumulata, non si era reso conto dell’errore commesso nel percorrere l’autostrada in contromano.

Gli agenti della pattuglia, in modalità safety car, allertati dalla Sala Operativa, hanno dapprima rallentato e successivamente interrotto il traffico all’altezza dell’Area di Servizio Tremestieri Ovest, riuscendo a fermare il conducente in contromano in condizioni di sicurezza e ad affidarlo, dopo averlo rasserenato, alle cure dei familiari. Per il conducente - accompagnato presso gli Uffici della Sottosezione Autostradale A/20 di Boccetta - è scattata la revoca della patente di guida e una multa salatissima oltre alla decurtazione di dieci punti ed al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.