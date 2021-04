Follia Italia: le immagini choc di un 25 aprile che pagheremo caro VIDEO

Roma – Una “Liberazione” della follia. Fioccano in queste ore sui social immagini di assembramenti selvaggi che si sono tenuti domenica in varie parti d'Italia, con parchi presi d'assalto da una massa di cittadini irrefrenabile per le forze dell'ordine. I primi due video che alleghiamo sono stati girati a Bologna, a Villa Angeletti, un parco della prima periferia della città: una mega festa in piena violazione di ogni norma anti contagio Covid. I giovani hanno ballato ammassati per ore prima che la polizia intervenisse.

Anche in Sicilia non c'è stata soltanto la maxi rissa di Catania ma, nelle campagne di Caltanissetta, è stato scoperto un rave party al quale stavano partecipando un centinaio di giovani provenienti da ogni parte dell'Isola. In un boschetto era stato allestito anche un palco e un'area dove venivano distribuiti alcolici. Quando gli agenti sono arrivati, in molti stavano ballando musica techno. Sono stati alcuni residenti della zona a chiedere l'intervento della polizia. Alla vista dei poliziotti, i partecipanti hanno tentato la fuga ma alcuni sarebbero stati fermati e identificati. Pare che sia stata sequestrata anche della droga.

Non è finita: a Roma il popolo dei gilet arancioni del generale in congedo, Antonio Pappalardo, è tornato a manifestare ieri a Roma contro quella che chiamano "dittatura sanitaria". Come vediamo nell’ultimo video, in piazza del Popolo a Roma erano presenti circa 100 persone per protestare contro il vaccino anti Covid che, a loro dire, "modifica il dna e ci induce al suicidio". Al termine del suo comizio, Pappalardo ha invitato tutti i partecipanti a baciarsi e ad abbracciarsi senza mascherina.