Fontanarossa chiuso per incendi, passeggeri fermi a Comiso VIDEO

Comiso – Le immagini postate in Rete poco fa da un passeggero all’interno di un volo per Catania, fermo da ore a Comiso per la chiusura dell’aeroporto Fontanarossa, a causa degli incendi che stanno mettendo a ferro e a fuoco la provincia etnea. Negli altri due video le fiamme arrivate fino al mare, mentre distruggono lo stabilimento balneare Le Capannine.