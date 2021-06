Fontanarossa, velivolo rischia ammaraggio: scampata la tragedia

Catania - Minuti di panico per l'avaria di un velivolo ultraleggero che accusava problemi al carrello: l’atterraggio d’emergenza sulla pista di Fontanarossa è avvenuto ieri, ma la notizia è stata divulgata solo oggi, a tragedia scampata. La Guardia costiera etnea è stata allertata dalla torre di controllo dell’aeroporto , mentre la sala operativa ha attivato contemporaneamente il piano di emergenza aerea, inviando una motovedetta con a bordo specialisti del salvataggio nelle acque antistanti lo scalo, in caso di ammaraggio. La linea diretta tra cielo e mare ha consentito di monitorare il volo del piccolo aereo che, dopo vari tentativi, è riuscito ad atterrare in sicurezza.