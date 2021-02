Formia, muore a 17 anni accoltellato in una rissa davanti al McDonald

Formia – Un 17enne ha perso la vita ieri intorno alle 19.30 nella centralissima via Vitruvio, in un litigio tra due coppie di giovani degenerato per motivi ancora ignoti in rissa. La vittima - Romeo Bondanese, residente nella cittadina in provincia di Latina - è stata raggiunta da un fendente al collo, che ha reciso di netto un'arteria: inutili le sei sacche di sangue trasfuse dai medici dell’ospedale "Dono Svizzero" – dove il ragazzino è giunto in ambulanza, in condizioni disperate – nel disperato tentativo di salvargli la vita. Ricoverato anche l'amico che era con lui, gravemente ferito e sottoposto a un intervento chirurgico alla coscia. ed è ricoverato sempre al "Dono Svizzero". I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma è fuori pericolo. La polizia ha fermato uno degli aggressori, anche lui minorenne, e sta dando la caccia da ieri notte al giovane complice, fuggito in motorino.