Forse la microspia di un collega geloso nella pattuglia dei vigili amanti

Roma - La storia dei due vigili urbani che hanno fatto l'amore nella pattuglia, durante l'orario di servizio, potrebbe essere andata diversamente. Esiste un audio che registra i gemiti dei due mentre sono in intimità, in auto. La vulgata vuole che la radio sia rimasta accesa e abbia trasmesso quello che accadeva in quella macchina mentre l'uomo di mezza età, e la donna, molto più giovane, facevano l'amore, dopo essersi spogliati della divisa, e in orario di servizio.

Qualcuno in sala radio avrebbe registrato ciò che stava accadendo, facendosi poi beffe dei due. L'audio è rimbalzato via whatsapp di cellulare in cellulare, fino all'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei due agenti. Ma si fa strada un'altra ipotesi. Ed è quella secondo cui un collega geloso avrebbe piazzato una microspia in auto, sapendo dell'abitudine dei due di scambiarsi effusioni durante le ore di servizio, per poi usare quell'audio al fine di colpire i due colleghi amanti. Un colpo basso da parte di un terzo, pazzo di gelosia, che non esimerebbe i due agenti dalla responsabilità di aver mancato all'obbligo di lavoro, concedendosi ai piaceri dell'amore.