Forte terremoto a Napoli

Napoli - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli intorno alle 19:45: il sisma di magnitudo 3.8 è avvenuto tra Pozzuoli e Bagnoli, all'interno della caldera dei CampiFlegrei. Segnalazioni a Chiaia, Vomero, Fuorigrotta, Bagnoli e nella zona collinare. A precederla un forte boato. Un terremoto di questa magnitudo viene generalmente considerato un sisma lieve ma di solito i terremoti che avvengono nell'Area Flegrea hanno un ipocentro superficiale e questo ne acuisce gli effetti. La scossa è stata nettamente avvertita anche a Napoli e risulta essere la più forte dalla crisi sismica degli anni 80'. Dalle prime verifiche però non sono stati fortunatamente segnalati a persone o cose, fa sapere la Protezione Civile.

Il giornalista del Tgr Campania ha dato l’annuncio in diretta mentre conduceva il telegiornale delle 19,30 in onda dalla sede rai di Napoli in viale Marconi, a Fuorigrotta. «Ho sentito la casa ondulare - dice terrorizzata Loredana, residente in centro storico - tremava e scricchiolava tutto: ho preso mia figlia e sono scappata a piazza Cavour: ho incontrato tanta gente, già lì, con lo stesso timore negli occhi». Addirittura, al Cinema The Space in viale Giochi del Mediterraneo il pubblico è fuggito durante la proiezione di un film, terrorizzato dal sussulto tellurico. In tanti hanno raggiunto di corsa le automobili al parcheggio, rintanandosi all’interno: «Non intendiamo spostarci e tornare a casa - afferma una coppia - resteremo in macchina fin quando non ci sentiremo tranquillizzati». Gruppi di persone in strada a via Campi Flegrei, ad Arcofelice, viale Kennedy. L’allerta diramata dall’Osservatorio Vesuviano si estende immediatamente alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile, per referti e sopralluoghi. In serata arriva un primo rapporto ufficiale: «Abbiamo assistito - riprende Di Vito - ad uno uno sciame sismico caratterizzato da tanti piccoli eventi. Alle 21 contavamo in tutto 17 scosse di magnitudo compresa tra 0 e 1, prima di quella delle 19. 45 particolarmente consistente di 3.8, la più rilevante dal 1984 a oggi».