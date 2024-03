Forte vento dirotta i voli da Palermo a Catania

Catania - Sono stati otto i voli in arrivo dirottati dallo scalo di Palermo verso quello di Catania questa mattina per il forte vento di scirocco che ha sferzato la provincia e la zona dell'aeroporto con raffiche fino a 80 chilometri orari. Sono stati dirottati i voli in arrivo dalle 7.50 alle 10.30 da Bologna, da Bergamo, da Pisa, da Roma Fiumicino, da Milano Linate, Wroclaw, ancora da Roma. Sono stati cancellati i voli da Pantelleria. I passeggeri sono stati portati dallo scalo di Catania a Palermo in pullman. I voli che dovevano partire in quella fascia oraria sono stati operati da Catania.