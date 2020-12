Forti temporali sulla Sicilia orientale, Catania sott'acqua:

Catania - Forti temporali stanno interessando da ieri sera la Sicilia e in particolare da queste mattina abbondanti piogge si sono riversate sulla parte orientale dell'Isola.

Dalle 10 circa di questa mattina un nubifragio ha interessato la città di Catania, con strade letteralmente trasformate in corsi d'acqua, venti di burrasca ed evidenti pericoli per chi si trova fuori casa. Infatti l'Amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile e vale a dire: non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.



Allarme anche a Ragusa dove il sindaco Peppe Cassì ha attivato il Presidio Territoriale di Protezione Civile per il monitoraggio dei punti critici individuato nel Piano comunale di Protezione civile di Ragusa. Il Presidio Territoriale sarà operativo dalle ore 00,00 del 6 dicembre alle ore 8 del 7 dicembre. La decisione è stata presa a seguito del bollettino emanato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile relativo alla stato di preallarme presente nel territorio comunale che interessa le zone montane dovuto a previsioni meteo avverse legate a possibili precipitazioni anche di forte intensità previste nella giornata di domenica 6 dicembre fino alle ore 8 del 7 dicembre.

I vigili del fuoco di diversi distaccamenti sono già intervenuti in numerose situazioni soprattutto finora per allagamenti di strade e scantinati. Non si registrano al momento danni a persone. La situazione è in continua evoluzione per il passaggio di questa violenta perturbazione che sta investendo l'Isola.