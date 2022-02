Forza 5 minicar in pochi minuti, ladro 28enne colto sul fatto

Catania - Arrestato nel capoluogo etneo un catanese di 28 anni che ha forzato le portiere di almeno cinque minicar parcheggiate in piazza Europa, nel giro di pochi minuti, appropriandosi degli effetti personali lasciati a bordo, quand'anche fossero pochi spicci.

Ad allertare polizia, le denunce giunte tutte insieme in commissariato, da parte di ragazze che avevano ritrovato le auto parcheggiate con gli sportelli divelti. Il giovane, sorpreso in flagranza dagli agenti a rovistare in una vettura, è accusato di furto aggravato.