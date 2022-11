Frana Casamicciola (Ischia): morta una donna, 15 dispersi

Ischia - È Eleonora Sirabella una delle due vittime sinora accertate nelle frane che hanno colpito l'isola di Ischia oggi. La ragazza ha 31 anni. Il corpo è stato trovato in piazza, dopo essere stato travolto dal fango. Solo in serata si è riusciti a darle un’identità. Il ritrovamento è avvenuto in piazza Maio, una delle zone immediatamente battute dai soccorritori. In quel momento operavano già una cinquantina, tra carabinieri, vigili del fuoco e volontari, prima che giungesse anche il personale della Protezione Civile. Sotto gocce di pioggia fredde e pungenti come spilli di ghiaccio, si cercano altri corpi.

Sono 130 gli sfollati

Al momento gli sfollati per la frana che si è abbattuta su Casamicciola, nell'isola di Ischia, sono circa 130. Il dato lo ha riferito il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso dell'ultimo punto stampa della giornata riferendo sulla situazione dell'isola. Il prefetto ha reso noto che «per tutti ci sarà una sistemazione in albergo entro la sera».

L'ultimo bilancio: un morto, 11 dispersi e 13 feriti

Un morto accertato, 11 dispersi, 13 feriti di cui solo uno in condizioni «un pò più gravi». Sono i dati forniti dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di un punto stampa di aggiornamento sulla situazione di Casamicciola. Il prefetto ha riferito che il commissario prefettizio che è a Casamicciola «ci ha riferito che forse è stato ritrovato vivo un gruppo familiare di tre unità».