Frana per il maltempo, auto in mare, 5 dispersi, fra loro un neonato

Ischia - Cinque persone risultano al momento disperse a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana di questa mattina provocata dal maltempo. Tra i dispersi una una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. Un uomo è stato recuperato e salvato dai soccorritori, Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco. L'uomo è cosciente. Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno dell'Hotel Terme Manzi di Casamicciola, senza corrente elettrica. Sul posto stanno arrivando i soccorsi. Nelle immagini che arrivano da Casamicciola si vedono macchine che nella notte sono state trasportate da fiumi di fango e case travolte o sfiorate dal largo fronte della frana.

A Casamicciola sono arrivate da subito alcune squadre dei Vigili del Fuoco cercando di raggiungere i posti finora isolati per i vari punti della frana. Sul posto anche sommozzatori e nautici per presenza di veicoli a mare. In mattinata è giunta alla sala operativa una richiesta di soccorso per l'edificio interessato dalla frana. Verifiche sono in corso. Mezzi movimento terra inviati dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Napoli.

Si cercano 12 persone ma il numero potrebbe salire

