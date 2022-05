Francesco D’Amore muore investito da un camion attraversando la strada

Palermo - Incidente mortale ieri sera a Palermo: un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion in viale Strasburgo, all'angolo con via Belgio. Pochi minuti dopo lo schianto la vittima - Francesco D’Amore, 65 anni - è stata trasportata in gravissime condizioni al Villa Sofia, dove però è spirata poco dopo. A quanto pare, l'uomo è stato travolto mentre attraversava la strada dal mezzo pesante che stava svoltando in viale Strasburgo: sulla dinamica indagano i vigili della sezione Infortunistica.