Francesco Pantaleo carbonizzato: istigazione al suicidio

Pisa - I pm pisani procedono per il reato di istigazione al suicidio nel fascicolo aperto sulla morte di Francesco Pantaleo (foto), l'universitario 23enne di Marsala trovato carbonizzato una settimana fa nelle campagne toscane di San Giuliano Terme, a 5 km da casa, da una ragazzina a passeggio col cane. Oggi l'autopsia sul corpo, mentre proseguono le indagini su telecamere di videosorveglianza, web e dispositivi digitali del ragazzo.

In particolare lo smartphone e il pc, da cui ha cancellato tutti i files: gli informatici stanno provando a recuperarli, per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e accendere una luce nel buio in cui brancolano carabinieri e polizia. Francesco ha rimosso dal portatile pure le chat di un videogame di combattimento, con cui giocava online molto spesso: cosa poteva esserci in tutto questo materiale, perché non dovesse restare traccia di niente?

Perché, lui che era miope, s’è allontanato lasciando in camera gli occhiali e tutti gli effetti personali: portafoglio, bancomat, documenti. Mancano poi uno zaino e un mazzo di chiavi, non ancora ritrovati, così come la tanica di benzina: i è dato fuoco da solo sul posto oppure qualcuno l’ha portato là? "Ci vediamo presto", aveva detto nelle ultime telefonate agli amici siciliani che l'aspettavano per le vacanze: il giovane non era più sceso a casa dall'inizio dell'epidemia Covid.

La madre ha riferito di averlo sentito "stanco e nervoso" dal tono della voce. Forse perché avrebbe dovuto rivelare di non aver sostenuto in tempo tutti gli esami che aveva raccontato di aver superato? Possibile che non sopportasse l'idea che la famiglia scoprisse che aveva mentito sulla data di laurea ? Sono tanti gli interrogativi a cui dare una risposta.