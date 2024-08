Francofonte, sparatoria in centro e fuggi fuggi in piazza

Francofonte, Siracusa - Paura a Francofonte per l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco in pieno centro, a ridosso della villa comunale. Un episodio accaduto nella tarda serata di sabato sera, quando ancora c'erano numerose persone, tra cui famiglie, che stavano compiendo una passeggiata prima di tornare a casa. Sulla vicenda si sono aperte le indagini dei carabinieri della stazione di Francofonte e della Compagnia di Augusta che, attraverso i racconti dei testimoni e le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, stanno provando non solo a ricostruire quello che e' accaduto ma anche ad identificare gli autori degli spari.

Ci sarebbero alcuni sospettati, due uomini, le cui famiglie avrebbero forti contrasti ma si tratta solo di un'ipotesi al vaglio degli investigatori, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, che hanno aperto una inchiesta.