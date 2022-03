Fratelli contro fratelli, rissa a sprangate e scena muta coi carabinieri

Porto Empedocle, Ag - Una feroce rissa tra due coppie di fratelli è degenerata da calci e pugni a colpi di spranga nel quartiere degli Indiani, di fronte alla cementeria, a ridosso della statale 115 che taglia in due Porto Empedocle. In due adesso si trovano ricoverati in ospedale in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Uno dei feriti ha riportato un grave trauma cranico, a causa di una botta presa in testa dalla mazza di ferro.

Tutti e quattro - due coppie di fratelli di 28, 26, 35 e 21 anni già noti alle forze dell’ordine - sono stati denunciati dai carabinieri, al momento per rissa aggravata e lesioni. Sono stati i militari, allertati da alcuni abitanti, a intervenire sul posto prima che la zuffa potesse avere conseguenze irreparabili. Non è chiaro ancora il motivo che ha innescato il tafferuglio ma – secondo una prima ricostruzione – potrebbero esserci “vecchie ruggini” e problemi di vicinato. Interrogati dai carabinieri, infatti, i quattro contendenti si sono cuciti la bocca.