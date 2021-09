Fratello e sorella muoiono insieme di Covid, un terzo è intubato

Palermo - “La scomparsa di Rita Vinci mi addolora profondamente. A nome mio e della città di Palermo, con profonda commozione, esprimo vicinanza alla sofferenza dei familiari”. Così Leoluca Orlando che con la donna (foto), stroncata oggi dal Covid, ha condiviso un’esperienza politica di lungo corso nel capoluogo.

“Il dolore - continua il sindaco - è reso ancora più forte per la contemporanea scomparsa del fratello Francesco, terapeuta innovatore molto apprezzato. Entrambi sono vittime di questa terribile pandemia”. Entrambi non si erano ancora vaccinati. Come il fratello più piccolo, Massimo, attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva al Policlinico.