Friggitrice in fiamme, incendio al bar

Palermo - Un incendio è divampato stamani in un bar tra via Maqueda e via Bari nell'area pedonale. Le fiamme sono partite dalla friggitrice. Il titolare ha lanciato l'allarme al 112 e sul posto sono arrivati polizia e vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale.

Sempre in mattinata, ancora a Palermo, un altro incendio è divampato in un appartamento in via Dei Nebrodi: qui le fiamme sono partite da una coperta elettrica, per propagarsi poi al materasso. Pompieri, carabinieri e sanitari del 118 hanno soccorso un'anziana di 90 anni che si trovava all’interno dell'abitazione invasa dal fumo intenso: ora si trova al pronto soccorso di Villa Sofia, in condizioni definite non gravi dai medici.