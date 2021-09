Frontale a Gela, feriti in pronto soccorso

Gela - Incidente nel primo pomeriggio lungo la strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’, in provincia di Caltanissetta. Lo scontro - avvenuto all’altezza di Gela, lungo il tratto stradale che collega la città a Manfria - ha riguardato una vettura e un furgone: ancora in corso di accertamento le cause. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei feriti, già traspostati in ambulanza in ospedale. L’Anas informa che il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

Notizia in aggiornamento…