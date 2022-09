Frontale all'alba sulla SS 117, 2 auto distrutte e 3 feriti in eliambulanza

Gela, Cl - Grave incidente stradale stamattina presto all’altezza del km 82,000 sulla strada statale 117 Bis “Centrale Sicula”, nei pressi del Ponte Olivo. Nel sinistro, che ha coinvolto Una Fiat Panda e una Fiat Uno (foto), si registrano tre feriti gravi.

Sul posto, oltre all’arrivo dell’elisoccorso che li ha trasportati d'urgenza in ospedale, il personale Anas e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza del traffico. La strada è stata momentaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni, per essere riaperta attorno alle 9:30 con senso unico alternato.

Notizia in aggiornamento...