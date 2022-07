Frontale auto-moto, Emanuele Menzo muore a 25 anni

Gangi, Pa - Frontale fra una moto e un'automobile, e muore un 25enne di Geraci Siculo: Emanuele Menzo (nella foto), che stava tornando a casa dopo il lavoro in sella alla sua Kawasaki Z750. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 20 lungo la statale 120, alle porte del centro abitato di Gangi, nel palermitano.

Lo scontro violentissimo nei pressi di un supermercato, con una Mercedes classe A guidata da una giovane: il ragazzo, dopo un volo di alcuni metri, è finito ai bordi della carreggiata, mentre la moto ha finito la sua corsa in mezzo agli alberi. La vittima è spirata poco dopo l'arrivo in ospedale di Petralia, per le gravi le lesioni interne riportate nell'impatto.