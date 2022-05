Frontale col camion abbandonato sulla Sp 74, due feriti

Ramacca, Ct - Scontro frontale stamani sulla Sp 74/II, al Bivio Iannarello, tra un furgone e la carcassa bruciata di un autoarticolato lasciato abbandonato sul ciglio della carreggiata, e che avrebbe dovuto essere rimosso in giornata.

Il restringimento della careggiata, causato dal mezzo pesante su entrambe le corsie di marcia, ha contribuito all'impatto in cui sono rimaste ferite due persone, estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco: trasportati in ambulanza all'ospedale di Paternò, non sarebbero in gravi condizioni.