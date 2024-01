Frontale con 4 morti, le vittime tutte under 35

Catanzaro - Erano di San Luca i quattro giovani deceduti quest’oggi nel tragico incidente accaduto sulla SS106. Si tratta di tre donne e un uomo, tra i 19 e i 35 anni, Antonella Romeo, 19 anni, Elisa Pelle, 25, Domenico Romeo, 28, e Teresa Giorgi, 35 e viaggiavano insieme, sulla Panda. Sull’altra auto, una Fiat Idea, c’era solo il conducente, un uomo di 52 anni di Soverato rimasto gravemente ferito.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Catanzaro, mentre i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per alcune ore prima di estrarre i corpi delle quattro vittime dalle lamiere. E’ l’ennesima tragedia sulla SS 106, soprannominata la strada della morte per il numero di incidenti che si sono verificati su quella arteria. Le due auto sono andate completamente distrutte e questo farebbe pensare che l’impatto tra i due autoveicoli è avvenuto frontalmente, in maniera violenta: sull’asfalto, reso viscido dalla pioggia, i carabinieri non hanno riscontrato nessun segno di frenata. La statale ionica é da anni è al centro delle attenzioni anche politiche proprio per la sua pericolosità, ma non è mai stata oggetto in realtà dei sempre più indispensabili interventi di messa in sicurezza. L'Anas ne ha già ammodernato più tratti, ma gli incidenti si verificano a ritmi ben più rapidi rispetto ai tempi ed alle programmazioni dell'azienda delle strade statali. Ed i morti così si contano a decine.