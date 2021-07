Frontale sulla Statale 228, un morto e un ferito

Ramacca - Una persona e morta e un'altra è rimasta ferita nello scontro tra due auto (foto) avvenuto questo pomeriggio a Ramacca, nel catanese, al km 11 della Statale 228 'di Aidone'. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per i rilievi: ancora in corso l’accertamento delle cause del tremendo incidente. A perdere la vita l’anziano conducente di una Fiat Punto, mentre l’occupante dell’altro mezzo, una donna, é stata medicata sul posto dal 118.