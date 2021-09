Fuga di gas in fattoria, 4 dipendenti feriti nell’esplosione

Siracusa – Quattro dipendenti feriti, di cui uno in maniera grave, nell’esplosione di una bombola dentro un’azienda agricola siracusana sita in contrada Santa Teresa di Longarini: il più grave dei lavoratori investiti dalla deflagrazione è stato trasferito d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incidente, su cui la Procura aretusea ha aperto un’inchiesta, è avvenuto gas nel primo pomeriggio nella dependance a disposizione del personale: la polizia sta indagando sulle cause dello scoppio e le condizioni di sicurezza del locale.